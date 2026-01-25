El error de Raúl Rangel en el partido amistoso ante Bolivia encendió las alarmas en el entorno de la Selección Mexicana, especialmente en un momento en el que la competencia por la titularidad en la portería está más abierta que nunca.

Aunque el “Tala” Rangel había mostrado regularidad en convocatorias recientes, el fallo llegó en un escenario clave, donde cada actuación es analizada al detalle por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

Cabe mencionar que el error podría tener consecuencias importantes. Luis Ángel Malagón y otros aspirantes han elevado el nivel de exigencia, haciendo que cualquier desliz pese más de lo habitual en la evaluación interna

Raúl Rangel apunta a jugar en la Selección Mexicana en el Mundial.

Más allá de la jugada puntual, el partido amistosos ante Bolivia dejó la sensación de que Rangel Rangel aún debe consolidar su jerarquía en encuentros internacionales, pues la Selección Mexicana atraviesa un proceso de ajustes y renovación, y la confianza del entrenador hacia sus jugadores clave se construye, pero también puede debilitarse.

Aunque un solo fallo no define una carrera, sí puede marcar diferencias en una competencia tan cerrada como la que vive hoy la portería de la Selección Mexicana.