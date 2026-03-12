Aunque llegó a ser considerado como el suplente de Raúl Rangel y hasta se estrenó con Chivas en Liga MX, Eduardo García ha perdido terreno desde la llegada de Gabriel Milito a la conducción técnica. El entrenador argentino confía más en Óscar Whalley, por lo que el canterano se quedó relegado y no pudo encontrar equipo en el último mercado, donde se especulaba con que pudiera salir cedido.

A raíz de esta situación, se decidió que el Dragón García volviera a sumar minutos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, donde ya levantó dos títulos sin poder consolidarse luego en el primer equipo. El guardameta de 23 años fue titular en la reciente derrota del Filial ante Cancún, por 1-2.

Dragón García no jugaba como titular desde hacía casi cinco meses: el 12 de octubre de 2025, en una visita del Tapatío al Atlético Morelia, para un juego que terminó sin goles. Quizás esa inactividad le jugó en contra, ya que el Dragón tuvo una floja respuesta ante un remate desde media distancia en el que dio rebote hacia el centro y no hacia afuera como indican los manuales.

Desafortunadamente, la acción derivó en un penal cometido por Ángel Chávez, quien derribó al atacante que iba en busca del peligroso rebote que dio el Dragón García. Aunque el Tapatío descontó en la segunda mitad con un gol de Cruz Medina, no pudo lograr el empate y sumó su segunda derrota en el certamen.

Juan Liceaga, el portero titular del Tapatío en el Clausura 2026

La competencia es alta en el Tapatío, donde hasta el regreso a la titularidad del Dragón García, el arco ha sido defendido por Juan Liceaga, joven de 18 años que debutó en Liga de Expansión cuando apenas tenía 16 y ha sido parte de la Selección Mexicana Sub-20. El guardameta ha tenido grandes actuaciones en este Clausura 2026 y sin dudas es un prospecto que podría ser tenido en cuenta en un futuro para dar el salto al primer equipo.