Isaac Brizuela dejó oficialmente a Chivas este sábado, poniendo fin a una etapa de prácticamente 11 años con el Rebaño Sagrado tras concluir su contrato con la institución. Este largo periodo como rojiblanco lo coloca automáticamente entre los jugadores con más tiempo vistiendo la camiseta de Chivas, aunque su posición exacta dentro de la lista resulta particularmente curiosa.

La emotiva despedida de Isaac Brizuela.

Primero, es importante aclarar que a Brizuela le faltaron apenas unos días para cumplir formalmente los 11 años en el Guadalajara, ya que llegó al club en enero de 2015. Sin embargo, al considerar que su contrato concluye el 31 de diciembre, podemos redondear su etapa a 11 años. Aun así, el Cone no logró meterse al Top 10 histórico, aunque estuvo realmente cerca de hacerlo.

Con esos casi exactos 11 años en Chivas, Isaac Brizuela se ubica en el puesto 11 de los jugadores con más tiempo en el club. El dato se vuelve aún más llamativo si recordamos que el Cone utilizó el dorsal 11 durante prácticamente toda su etapa como rojiblanco, salvo su primer torneo, lo que parece sellar ese número como parte de su identidad en el Guadalajara.

Chivas se despidió del Cone Brizuela.

El Top 10 de jugadores con más años consecutivos en Chivas queda de la siguiente manera: 1) Juan Jasso (20 años, 7 meses); 2) Sabás Ponce (15 años, 11 meses); 3) Isidoro Díaz (14 años, 4 meses); 4) Gilberto Rodríguez (13 años, 8 meses); 5) Salvador Reyes (13 años, 6 meses); 6) Jaime Gómez (13 años, 1 mes); 7) Jesús Sánchez (13 años); 8) Héctor Reynoso (12 años, 8 meses); 9) Demetrio Madero (12 años, 5 meses); 10) Alberto Medina (11 años, 8 meses).

Isaac Brizuela está mucho más alto en la tabla de más partidos con Chivas

Sin embargo, si Brizuela no logró meterse al Top 10 por años en el club, sí lo hizo en otro rubro muy importante. Con 339 partidos oficiales disputados con la camiseta rojiblanca, el Cone es el sexto jugador con más encuentros en la historia de Chivas, solo por detrás de Héctor Reynoso (450), Omar Bravo (440), Ramón Morales (430), Alberto Medina (382) y Jesús Sánchez (340), confirmando su enorme constancia y peso histórico en el club.