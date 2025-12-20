El próximo domingo 28 de diciembre, el Club Deportivo Guadalajara sostendrá su primer partido amistoso de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026, donde buscarán superar lo hecho en el semestre pasado.

Dicho encuentro se celebrará en la cancha del Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que aquí te diremos cuándo salen a la venta los boletos y cuánto cuestan.

Para los aficionados de la “Trica fresera”, la venta de las entradas para el compromisos amistos entre Irapuato y Chivas iniciará este sábado 20 de diciembre y finalizará el domingo 21 del presente mes. Los “Trinca Bono” tienen descuento y acceso prioritario.

Mientras tanto, la venta general será a partir del lunes 22 de diciembre en las taquillas del Estadio Sergio León Chávez, de 09:00 horas a las 19:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Irapuato y Chivas?

Puerta 1 y las Cabeceras 2, 4 y 5: 210 pesos

Puertas 3 y 4: 320 pesos

Puerta 7: 420 pesos

Platea Norte y la Platea Sur: 470 pesos

Palcos Norte y Sur: 520 pesos

¿Qué jugadores están haciendo pretemporada con Chivas?

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Sebastián Liceaga

•⁠ ⁠Robinho Romero

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Francisco Méndez

•⁠ ⁠Ángel Chávez

•⁠ ⁠Leonardo Jiménez

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Brian Gutiérrez

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Gael García

•⁠ ⁠Jorge Guzmán

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Ricardo Marín

•⁠ ⁠Sergio Aguayo