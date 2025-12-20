Eduardo Águila es la opción principal que maneja la directiva del Club Deportivo Guadalajara para reforzar la central de Gabriel Miito de cara al Torneo Clausura 2026, pero recientemente se reveló la triste razón por la cual en Verde Valle siguen sin ficharlo.

De acuerdo con información de Jesús Hernández, la dirigencia de Chivas se niega a pagarle a Eduardo Águila más de lo que percibe actualmente en el Atlético de San Luis, por ello es que las pláticas por sus servicios no han avanzado.

“Saben por qué no han fichado a Eduardo Águila? Porque cuesta caro. Hay les va lo que investigué conjuntamente con el jefe Alex. Por ejemplo, un jugador de 6 millones no cobra lo que hoy cobra Eduardo Águila”, comenzó explicando “Chuy” Hernández.

“El salario que hoy tiene Eduardo Águila en San Luis, al momento que lo vendan, 6 millones, tiene que tener un salario acorde a los 6 millones. Entonces Chivas dice: “No, señor, yo quiero al Eduardo Águila que está en San Luis”. No, no, señor, entonces Chivas dice: “Me espero, así no baila mi hija con el señor”, me explico. Ojo, y esto no solo es de Chivas, viene un movimiento de varios equipos que ya no van a pagar jugadores a sobre precio”, agregó Jesús Hernández en su canal de YouTube.

¿Cuanto gana actualmente Eduardo Águila en el Atlético de San Luis?

Con datos de Salary Sport, el sueldo de Eduardo Águila en el Atlético de San Luis ronda casi los 7 millones de pesos al año, es decir, poco más de medio millones de pesos al mes, y esto es lo que busca pagarle el Club Deportivo Guadalajara, según Jesús Hernández.

Mientras tanto, la cláusula de salida del defensor mexicano es de 6 millones de dólares, equivalente a poco más de 108 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.