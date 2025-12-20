Hugo Camberos es una de las grandes promesas de Chivas. Con apenas 18 años, el canterano rojiblanco ha brillado en fuerzas básicas, ha sido habitual en la Selección Mexicana Sub-20 y ya ha tenido algunas apariciones con el primer equipo. Su proyección es tal que clubes importantes de Europa ya han comenzado a seguirlo de cerca, conscientes del talento y el potencial que tiene el joven futbolista.

Sin embargo, Gabriel Milito no le dio las oportunidades que muchos esperaban en el Apertura 2025. La cantidad de partidos y minutos que disputó Camberos fue mínima, situación que incluso provocó que equipos como Toluca preguntaran por él para llevarlo a préstamo. Pese a ello, el estratega argentino fue claro y pidió a la directiva que rechazara cualquier posibilidad de salida.

Hugo Camberos prácticamente no jugó en el AP25.

La razón es que Gabriel Milito sí tiene contemplado a Hugo Camberos para el Clausura 2026, siendo esta la principal causa por la que evitó su cesión. Curiosamente, la mayor virtud del juvenil también ha sido su principal problema: su versatilidad. Camberos puede jugar como carrilero, mediocampista o incluso como atacante, lo que ha dificultado encontrarle una posición fija, un aspecto que el cuerpo técnico ya está trabajando para potenciarlo de la mejor manera.

Por ello, todo apunta a que el gran momento de Hugo Camberos con Chivas llegará en el Clausura 2026. Ya sin compromisos con selecciones nacionales que lo alejen de la disciplina diaria del club, y con una mejor comprensión de la idea de juego de Milito, el canterano tiene el escenario ideal para empezar a consolidarse dentro del primer equipo.

Yael Padilla también vería muchas más oportunidades en el Clausura 2026

Una situación similar es la que vive Yael Padilla, quien también despertó interés de otros clubes y recibió la misma respuesta por parte de la directiva. Así, Chivas confía en que tanto Camberos como Padilla tengan más minutos en el Clausura 2026, siempre respaldados por la experiencia del plantel del Rebaño Sagrado y como parte de un proyecto que apuesta fuerte por el talento joven.