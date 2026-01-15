Chivas continúa dando pasos firmes para consolidarse como el equipo más importante de México, no solo por su innegable grandeza, sino por su aporte a las Selecciones, en donde los rojiblancos dominan al mandar a 15 futbolistas a varios combinados nacionales.

La noticia más importante del día fue que el Guadalajara se convirtió en la base de la Selección Mayor que encabeza Javier Aguirre al colaborar con 8 jugadores: Raúl Rangel, Bryan González, Richy Ledezma, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González.

Sin embargo, el aporte del chiverío no se limita al Tricolor mayor, sino que también es la base de la Sub 20, en donde aporta un total de 7 futbolistas para este categoría en un microciclo que se llevará a cabo en los próximos días.

La escuadra rojiblanca aportará a Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos a este llamado nacional, en donde sobresalen los tres últimos porque ya son elementos de primera división.

¿Cuánto tiempo durará la concentración de la Sub 20 de México?

Pese a que no hay una fecha FIFA, en la Federación Mexicana de Futbol desean aprovechar el parón futbolístico en el Clausura 2026, por lo que los juveniles concentrarán del 18 al 22 de enero, reportándose posteriormente a sus respectivos equipos, por lo que no se perderán ningún partido con sus clubes.