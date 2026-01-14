Chivas logró una importante victoria en la Frontera luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez en la jornada dos del Clausura 2026. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el particular festejo de Gabriel Milito con Hugo Camberos tras el gol de Yael Padilla y cómo felicitó a los defensores por iniciar la jugada de anotación.

Ayer el Rebaño Sagrado tuvo que batallar para marcar la diferencia ante unos Bravos que hicieron incómodo cada metro cuadrado de su campo de juego. Es más, recién en el inicio del segundo tiempo se vio el juego que llevó al Guadalajara a quedarse con la victoria contra Pachuca.

Sin embargo, sobre el final del partido Chivas logró superar a FC Juárez con un gol a falta de un minuto para que terminara el partido. Luis Romo lanzó el balón al ataque, Ricardo Marín cabeceó en dirección de Yael Padilla quien mordido anotó el 1-0 final del partido.

Yael Padilla anotó el gol de la victoria de Chivas ante FC Juárez.

Lo que la transmisión no mostró fue el festejo de Gabriel Milito quien levantó los brazos y celebró con jugadores y cuerpo técnico. A su vez, mientras que se reiniciaba el partido el argentino abrazó a Hugo Camberos, quien se quedó en la línea de cal para felicitar a Padilla por su anotación. Por otro lado, el timonel rojiblanco se tomó un momento para felicitar a la línea defensiva según lo informado por José María Garrido.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2026?

Tras el partido ante FC Juárez, Chivas retornó a Guadalajara para tener el miércoles libre y volver a los trabajos mañana jueves para comenzar a preparar el encuentro ante Querétaro por la jornada 3. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México.