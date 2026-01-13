Este martes, el Club Deportivo Guadalajara buscará su segunda victoria en el Torneo Clausura 2026 cuando se enfrente en calidad de visitante a Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Será una prueba complicada para los pupilos de Gabriel Milito debido a que el cuadro fronterizo fue uno de los equipos que mejor se reforzó para esta campaña y al igual que Chivas ganó en su debut en el Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado derrotó 2-0 a los Tuzos del Pachuca en la Fecha 1, con goles de Armando “Hormiga” González y Daniel Aguirre, mientras que Bravos de Juárez se impuso 1-2 a Mazatlán FC.