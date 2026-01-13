Chivas atraviesa un gran momento futbolístico desde el cierre del Apertura 2025, una inercia positiva que se ha mantenido en el arranque del Clausura 2026. En un año mundialista, este nivel colectivo resulta una excelente noticia para la Selección Mexicana, aunque primero Javier Aguirre deberá voltear a ver al plantel rojiblanco y valorar a sus jugadores rumbo a la Copa del Mundo.

Si bien nombres como Roberto Alvarado, Luis Romo y Raúl Rangel han sido habituales en las convocatorias del actual proceso, el buen rendimiento de Chivas ha puesto a otros futbolistas en el radar. Jugadores como Armando González, Bryan González, Efraín Álvarez y Richard Ledezma han levantado la mano con sus actuaciones, aunque fue Ramón Morales quien señaló con claridad a quiénes ve listos para el Tri.

Con la autoridad que le da su trayectoria en Chivas y en la Selección Mexicana, Ramoncito recordó épocas en las que hasta siete jugadores del Rebaño coincidían en el Tri. En entrevista reciente, fue contundente al señalar que Armando González, Efraín Álvarez y Bryan González ya están listos para ser considerados rumbo al Mundial, mientras que otros como Hugo Camberos, Yael Padilla e incluso Brian Gutiérrez podrían llegar más adelante si mantienen su crecimiento.

Ahora, la decisión final recaerá en Javier Aguirre, quien en los próximos meses tendrá compromisos en los que solo podrá convocar a jugadores de la Liga MX al no tratarse de Fechas FIFA. Estos partidos de enero y febrero representan una oportunidad clave para que los habituales se consoliden y para que otros futbolistas de Chivas puedan sumarse de última hora al proceso.

Brian Gutiérrez ha llevado su proceso en Selecciones Menores con Estados Unidos, deberá hacer su cambio a México

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la mención de Brian Gutiérrez, quien dejó buenas sensaciones en su primer partido oficial con Chivas. Sin embargo, existe un detalle importante en su caso: el mediocampista ha realizado todo su proceso en selecciones menores con Estados Unidos, por lo que, si en algún momento desea representar a México, deberá realizar el cambio de federación ante la FIFA, un trámite indispensable para poder ser considerado por el Tri.