Chivas ha puesto la mira en el mercado mexico-estadounidense, realizando muchas contrataciones importantes que ahora están siendo benéficas para la Selección Mexicana, en donde uno de los jugadores más talentosos es sin duda Richard Ledezma.

El carrilero del Guadalajara ha demostrado que tiene grandes condiciones futbolísticas, las cuales ha puesto a disposición del Tricolor tras renunciar al combinado de Estados Unidos, decisión que su compañero, Efraín Álvarez le aplaude.

El ’10’ del chiverío reveló que desde niño sintió una gran conexión con México, por lo que considera que Richy Ledezma vive una situación similar, por lo que agradeció a Dios por poderlo tener en la escuadra tricolor desde ahora y para el futuro.

“Al final del día es que nos genera confianza (estar con México). Uno siente, en mi caso yo, desde que nací, mis padres son mexicanos full. Crecí siendo mexicano y creo que es lo mismo para él (Richy Ledezma). Siguió a su corazón y gracias a Dios está acá. Es lo máximo estar en Selección”, declaró en zona mixta desde el Estadio Corregidora.

El mensaje de Efraín Álvarez tras la ola de violencia en México

“Estamos conscientes de la situación. Ojalá todos estén bien en casa, nosotros estamos enfocados en la Selección. Ojalá México se ponga sano otra vez“, concluyó el futbolista del Guadalajara.