La Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en las categorías inferiores dejó una desafortunada actuación del Club Deportivo Guadalajara Sub-19, pues fueron himillados por Bravos de Juárezpor 4-1 en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Emilio García y Jesús Hernández se lucieron con un doblete contra Chivas Sub-19, mientras que Brandon Brocksom descontó para el equipo que comanda Benny César Ferreyra.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado Sub-19 sigue sin conocer la victoria en el Torneo Clausura 2026 debido a que en la primera jornada empataron 1-1 con los Tuzos del Pachuca en la cancha Gigantera 2.

Chivas perdió 4-1 ante Bravos de Juárez en la Sub-19.

En otros resultados de categorías inferiores, el Club Deportivo Guadalajara empató 1-1 con los Bravos de Juárez, así que es el turno del primer equipo, de dar la cara en esta Fecha 2, pues no ha sido nada favorable para los nuestros.

¿A qué hora juega Chivas vs. Juárez?

El partido entre Bravos de Juárez y Chivas, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes, FOX y Foxone.