Diego Campillo volvió a una convocatoria con Chivas para el partido ante Juárez correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026, confirmando que la fractura de pie que sufrió en la recta final del Apertura 2025 ya quedó atrás. La noticia es positiva para el Guadalajara, pero sobre todo para Gabriel Milito, quien ahora tendrá un problema que estará más que feliz de resolver de cara a sus alineaciones.

Tras la lesión de Campillo, Daniel Aguirre se adueñó de la central por derecha y respondió de muy buena forma durante el cierre del torneo pasado. Lejos de bajar su nivel, el defensor mantuvo esa inercia en la pretemporada y lo confirmó en la Jornada 1 del Clausura 2026, mostrándose sólido en defensa y aportando al ataque, incluso con un auténtico golazo que significó el 2-0.

Este escenario genera un “problema feliz” para el estratega argentino. Campillo es un jugador de gran talento que rápidamente se convirtió en una pieza clave para Milito, pero Aguirre se ha ganado su lugar en el once titular a base de rendimiento. La consecuencia será una competencia constante entre ambos por los minutos, algo que inevitablemente elevará el nivel individual y colectivo.

Además, la competencia no se limita a una sola posición. Tanto Campillo como Aguirre tienen la capacidad de desempeñarse en más de un rol, lo que abre la puerta a que Milito pueda mantenerlos juntos en el campo. Una posibilidad es conservar a Aguirre como central y utilizar a Campillo como contención, donde entraría a competir directamente con Fernando González.

La recuperación de Diego Campillo también es una gran noticia para la Selección Mexicana

Finalmente, la recuperación de Diego Campillo no solo genera optimismo en Chivas, sino también en el entorno de la Selección Mexicana. Aunque aún no ha tenido actividad con el Tri, su nivel mostrado en el torneo anterior lo coloca como un posible candidato a un llamado de última hora rumbo al Mundial 2026. Habrá que ver si Javier Aguirre decide observarlo más de cerca, al menos en los amistosos que se disputarán únicamente con jugadores de la Liga MX.