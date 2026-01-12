El Club Deportivo Guadalajarase impuso 2-0 a los Tuzos del Pachucaen el inico del Torneo Clausura 2026 y uno de los protagonistas del partido fue Daniel Aguirre tras marcar el segundo gol con el que sellaron el triunfo en la Fecha 1.

Por conducto de Armando “Hormiga” González nuestras Chivas abrieron el marcador al minuto 17, aprovechando el dominio del esférico. El conjunto de Gabriel Milito mantuvo el ritmo, llevando el ritmo del compromiso.

En a recta final del primero tiempo, el Rebaño Sagrado mandó un dentro al área que dejó completamente solo a Daniel Aguirre, quien con cierta dosis de fortunada clavó el balón al fondo de la portería del cuadro de la Bella Airosa.

Cabe mencionar que este tanto fue el segundo de Daniel Aguirre con la camiseta del Club Deportivo Guadalajara y con estos tres puntos se enfican en su segundo partido del Torneo Clausura 2026 ante los Bravos de Juárez.

¿Cuándo es el partido de Chivas ante Juárez?

El partido del Club Deportivo Guadalajara ante Bravos de Juárez, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el martes 13 en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.