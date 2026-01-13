Chivas tendrá actividad este martes en la Jornada 2 del Clausura 2026, en un torneo que se juega con calendario apretado debido al Mundial y que ha obligado a varios entrenadores, entre ellos Gabriel Milito, a pensar en rotaciones constantes. Era de esperarse que para el duelo ante Bravos fueran convocados futbolistas que no tuvieron minutos el sábado contra Pachuca, pero hubo un nombre que llamó poderosamente la atención.

Se trata de Diego Campillo, quien fue incluido en la convocatoria para el partido frente a Juárez pese a que su recuperación estaba prevista, en el mejor de los escenarios, para finales de enero. La noticia sorprendió a la afición, ya que durante la pretemporada se le vio trabajando de forma diferenciada, realizando únicamente ejercicios que no comprometieran su pie e incluso evitando el trabajo de futbol.

Diego Campillo está de vuelta.

Si bien esta evolución acelerada podría explicarse por su juventud y el buen trabajo del cuerpo médico del club, también es un tema que se debe manejar con extremo cuidado. La lesión de Campillo fue una fractura, por lo que es fundamental que esté recuperado al 100% antes de volver a golpear el balón o exponerse a un choque con un rival.

Lo más probable es que, si Diego Campillo aparece en la convocatoria de Gabriel Milito, los médicos de Chivas consideran que ya no existe riesgo, por lo que la afición no debería alarmarse. Aun así, habrá que observar cuántos minutos recibe esta noche y estar atentos a cualquier señal de molestia o dolor durante el encuentro.

¿Cuándo jugará Chivas contra Juárez y por qué canal se podrá ver?

Chivas visitará a Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a las 9:10 pm, en un partido que será transmitido por televisión abierta a través de TV Azteca, permitiendo que prácticamente toda la afición rojiblanca pueda seguirlo. Eso sí, nadie en el equipo puede confiarse, ya que los Bravos han demostrado ser un rival incómodo desde el torneo pasado y en este Clausura 2026 ya iniciaron con una victoria ante Mazatlán.