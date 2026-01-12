Chivas enfrenta a FC Juárez mañana en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la jornada 2 del Clausura 2026. Este medio día el Guadalajara llegará a la ciudad de los Bravos, por lo que Gabriel Milito confirmó los convocados con el regreso de Diego Campillo al cuadro titular, por lo que la afición del Guadalajara estalló de alegría. ¿Roberto Alvarado y Luis Romo viajan? Los dos referentes forman parte del viaje que lleva adelante el Guadalajara.

No hay dudas de que lo sucedido ante el Pachuca dejó grandes sensaciones debido a que el Rebaño Sagrado les dio un verdadero baile. En el primer tiempo Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles que le dieron los primeros tres puntos al equipo rojiblanco.

Por otro lado, para el juego contra FC Juárez Gabriel Milito confirmó una lista de 30 jugadores en los que se repiten todos ellos. La gran noticia es que Diego Campillo regresa a formar parte de una concentración tras haber recibido el alta médica de la lesión de su fractura del quinto metatarsiano que se provocó en el final de la goleada ante Atlas por 4-1. Esta noticia hizo estallar a la afición que festejó la vuelta del defensa formado en Verde Valle.

Diego Campillo regresa a una convocatoria de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Ver su nombre de Regreso en la convocatoria ilusiona. Tanto como si fuera un refuerzo al doble o triple ya que él puede jugar en varias posiciones. Y que alegría me das Dieguito”, expresó un aficionado en X. Y otro agregó: “Regresó Campillo”.

Cabe destacar que el entrenador argentino también disipó cualquier tipo de duda con Roberto Alvarado y Luis Romo. Los dos referentes rojiblancos forman parte de la convocatoria para ir a quedarse con los 3 puntos ante los Bravos en la Frontera.

¿A qué hora se juega Chivas vs. FC Juárez?

Como decíamos, Chivas enfrenta a FC Juárez mañana por la noche a las 21:10 del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro será transmitido por Azteca 7, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara.

Los 22 convocados de Gabriel Milito en Chivas

Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensores: Richard Ledezma, Miguel Gómez, Ángel Chávez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González.

Richard Ledezma, Miguel Gómez, Ángel Chávez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González. Mediocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Samir Inda, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Daniel Aguirre, Yael Padilla y Hugo Cambero.

Luis Romo, Omar Govea, Samir Inda, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Daniel Aguirre, Yael Padilla y Hugo Cambero. Atacantes: Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

La reacción de la afición de Chivas al regreso de Diego Campillo