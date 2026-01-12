Chivas ya se prepara para emprender su viaje a la Frontera para enfrentar a FC Juárez en la segunda jornada del Clausura 2026. De cara al duelo contra los Bravos dan a conocer que Gabriel Milito convocaría a Diego Campillo para enfrentar a los dirigidos por Pedro Caixhina en el Estadio Olímpico Benito Juárez. ¿Titular en el Rebaño Sagrado?

En este campeonato no hay tiempo para tomarse un descanso debido a que a finales de mayor todo México se enfocará en la Copa del Mundo 2026. Es por este motivo que en la primera semana del torneo hay doble jornada, la cual comenzó de la mejor manera porque el Guadalajara superó con contundencia a Pachuca por 2-0.

Este mediodía Chivas inicia su viaje para enfrentar a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez y hay muchas expectativas con la convocatoria. Especialmente porque es casi un hecho que Gilberto Sepúlveda y Fernando González no serían tenidos en cuenta por lesión, mientras que hay dudas con lo que pueda llegar a suceder con Roberto Alvarado y Luis Romo.

Diego Campillo sería convocado a Chivas vs. FC Juárez. (Foto: Chivas)

Previo a iniciar su viaje hacia la Frontera dan a conocer que Gabriel Milito convocaría a Diego Campillo, jugador que estaba recuperándose del quinto metatarsiano. “Diego Campillo vuelve a la convocatoria de Chivas y podría tener minutos ante FC Juárez. Su recuperación se dio de acuerdo a lo esperado”, reportó Rodrigo Camacho en X.

¿A qué hora se juega Chivas vs. FC Juárez?

Como decíamos, Chivas enfrenta a FC Juárez mañana por la noche a las 21:10 del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro será transmitido por Azteca 7, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara.