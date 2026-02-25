Chivas afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de la fase regular cuando visite a Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y uno de los planteles más sólidos del torneo. El duelo no solo representa tres puntos, sino una auténtica vara de medir para dimensionar a qué puede aspirar el Guadalajara en la Liguilla, considerando que es altamente probable que ambos equipos vuelvan a encontrarse en la fiesta grande o incluso en una hipotética final.

Este sábado Chivas se enfrentará al Toluca en el Nemesio Diez

En el análisis previo, Gabriel Milito y su cuerpo técnico deberán estudiar a fondo las fortalezas y debilidades del conjunto escarlata. Sin embargo, hay un aspecto en el que ambos equipos parecen coincidir, aunque con matices muy distintos: la gestión de los segundos tiempos. Ahí es donde Chivas arrastra una debilidad que ya ha sido señalada desde jornadas anteriores y que necesita corregir con urgencia.

Desde hace varias semanas se ha detectado que el Guadalajara compite con alta intensidad en los primeros 45 minutos, pero pierde consistencia en los complementarios, momento en el que los rivales han encontrado espacios para complicarle los partidos. Si bien esta tendencia afortunadamente cambió ante Cruz Azul, el contraste es evidente con Toluca, un equipo que suele crecer notablemente tras el descanso y que administra mejor los cierres de partido.

Los números del Clausura 2026 lo respaldan: Toluca ha marcado nueve goles en el torneo, siete de ellos en el segundo tiempo y apenas dos en la primera mitad. Esto evidencia la capacidad de Antonio Mohamed para ajustar en el entretiempo y potenciar el rendimiento ofensivo de su equipo en el tramo final. Los Diablos suelen encontrar su mejor versión tras el descanso, generando mayor volumen de llegadas y presión sostenida, un detalle que el Guadalajara deberá tener muy presente si no quiere sufrir en el Nemesio Díez.

Chivas demostró otra debilidad en los goles en contra a balón parado

Además del manejo de los segundos tiempos, el balón parado se ha convertido en otro foco de alerta para el Rebaño. Tras los dos goles recibidos de esta forma ante Cruz Azul, Chivas se ubica entre los equipos que más anotaciones han encajado a pelota detenida en el Clausura 2026. Solo Atlético de San Luis registra más tantos permitidos en esta vía con tres, mientras que Guadalajara comparte la cifra de dos con América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Santos. Corregir este aspecto será clave, especialmente porque el balón parado es una de las principales fortalezas de Toluca y puede marcar diferencia en un duelo de alta exigencia.