Ayer por la noche inició nuevamente la Liga MX con el inicio de la jornada dos del Clausura 2026 de la. Por otro lado, Fernando Beltrán volvió a tener acción con León y dejó en evidencia que el Guadalajara hizo bien en venderlo luego de que cometiera un insólito error que derivó en la derrota ante Pachuca.

Con la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara la directiva llevó adelante una fuerte limpia de jugadores que no rendían y cobraban millonarios contratos. La actualidad los tiene en la búsqueda de encontrarle acomodo a jugadores como Érick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes no entran en planes con el técnico argentino.

Para el Apertura 2025, Javier y Alejandro Manzo generaron polémica con las bajas en Chivas con la salida de Fernando Beltrán y Víctor Guzmán. Con ambos jugadores hubo varios aficionados que se mostraron en desacuerdo porque consideraban que eran jugadores que amaban a la institución.

Fernando Beltrán

Por otro lado, ayer el Nene Beltrán dejó en evidencia que el Guadalajara hizo bien en venderlo luego de que haya sido culpable en la derrota de León ante Pachuca. En un tiro libre el exjugador del Rebaño Sagrado regaló el balón, por lo que salió una gran contra de los Tuzos para el 1-0 de Oussama Idrissi. ¿Había más dudas de que se tenía que quedar?

Los números de Fernando Beltrán en León

Desde que se fue de Chivas, Fernando Beltrán llegó a León en el Apertura 2025 y fue tenido en cuenta siempre como titular. Desde que llegó a la Fiera sumó jugó 18 partidos y anotó un gol en 1329 minutos de juego.