Después de que los Tuzos del Pachuca hicieran oficial la contratación de Alan Mozo, Fernando Beltrán aprovechó para lanzarle una indirecta al Club Deportivo Guadalajara. Y es que se marchó de Verde Valle por la puerta de atrás luego de con la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica, cuando el argentino dijo que con él las caritas no iban.

“¿Me entiendes o no?”, fue el mensaje que compartió el “Nene” en el video que utilizaron los Tuzos del Pachuca para presentar al defensor mexicano, por lo que el periodista Jesús Hernández aprovechó sus canales para tirarle hasta con la cubeta.

“El que no ha entendido eres tú, el que no ha entendido eres tú. Saliste porque no te dio el futbol para jugar en Chivas, no le diste nada, Fernando Beltrán. Te quedaste en el “Nene”, te sientes el Jeremy Márquez de Chivas y no, el Gaddi Aguirre; ellos sí ganaron cosas en sus equipos como canteranos“, mencionó el comunicador.

“Tú no ganaste nada y te sientes bordado a mano; no entienden nada. Tú y el otro, tu amigo, tu compadre de parrandas (Víctor Guzmán), no entendieron nada, les quedó grande, les quedó enorme, nadaban en la camisa, no entienden nada”, agregó “Chuy” Hernández.

¿Cúales son los números que dejó Fernando Beltrán en Chivas?

Cabe mencionar que Fernando Beltrán disputó más de 200 partidos con la camiseta del Club Deportivo Guadalajara, anotando un total de 15 goles y proporcionando 13 asistencias, considerando todas las competiciones. Además, fue parte del plantel que conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018.