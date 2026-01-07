Chivas es una pasión de multitudes que convoca a millones de personas en todas partes del mundo y de las que se benefician propios y extraños. Este fenómeno social que surge en el corazón de Zapopan y se extiende en todo México es cubierto por varios periodistas que son fieles seguidores al Rebaño Sagrado , como son Jesús Bernal, periodista de ESPN, o César Huerta, reportero de Diario AS.

Sin embargo, en Verde Valle y el Estadio Akron también hay varios insiders que son seguidores de Atlas y de uno ellos es José María Garrido. En diálogo exclusivo conRebaño Pasión, reveló que quiere que le vaya bien al conjunto rojiblanco. “El primer beneficiado, por supuesto, es la afición, pero también es uno porque igual tienes trabajo y del trabajo depende la familia de uno”, expresó Chema sin titubear.

¿Por qué José María Garrido es aficionado de Atlas y no de Chivas?

José María Garrido se sentó a hablar desde el estudio en el que día a día lleva adelante toda la información de Chivas en Futbol con Cerebro. Más distendido y con la predisposición de hablar, Chema reveló que fue por un padrino que se hizo seguidor de Atlas, mientras que su familia le va al Guadalajara.

“Un padrino incidió mucho en orientarme hacia Atlas. Mis papás son de Chivas. Digamos que salí medio la oveja negra de la familia”, confesó Chema con una sonrisa. Esta decisión de vida, porque ni bien uno elige un equipo no hay vuelta atrás, despierta inquietud entre los chivahermanos que le consultan por qué hace contenido sobre el Guadalajara.

“La gente me pregunta por qué si voy al Atlas, hago contenido de Chivas. Primero porque va de la mano con mi trabajo que es reportar para Claro Sports, para Fox Deportes, todo lo que pasa aquí en Chivas, que es la fuente que a la gente le importa. Atlas es un equipo de nicho. De hecho, tenemos un proyecto que es el Podcast del Rojinegro con Alberto Ávalos, Enrique Ortega, y Alfredo Olivares. Ahí también hablamos del Atlas y nos enojamos. Es un tema muy de nicho, porque no podemos comparar la dimensión de la afición de Atlas, que es un equipo muy local, con Chivas, que es un equipo que trasciende fronteras”, explicó.

Así fue para Chema Garrido vivir Atlas bicampeón y cubrir a Chivas

La gestión de Amaury Vergara en Chivas se caracterizó por ver como sus dos acérrimos rivales se consagraron bicampeones y tricampeones en la Liga MX. Chema Garrido fue uno de los tantos rojinegros que se dio el gustó ver ganar de la mano de Diego Cocca al equipo de sus amores.

A más de dos años de aquella temporada consagratoria para los Zorros, el periodista de Claro Sports señaló que fue un año muy cansador. En su recuerdo explica que no pudo quedarse para los festejos porque tuvo que viajar para el inicio de la pretemporada de Chivas.

Chema Garrido no pudo seguir los festejos de Atlas por culpa de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Fue un año muy cansado, el 21-22 porque fue cubrir al Atlas con esta intensidad y dinámica que exige la televisión, de que hay enlace cada hora con información del Atlas. Chivas estaba eliminado. Cuando llega el primer título del Atlas el 12 de diciembre del 21, al día siguiente yo ya no me quedo para cubrir los festejos. Teníamos que agarrar carretera e irnos a la pretemporada de Chivas porque había que darle la cobertura para Claro Sports, que en ese entonces tenía los derechos de transmisión de Chivas para todo Centro y Sudamérica”, recordó.

Y agregó: “No había mucho tiempo para tener días de descanso. Después de una jornada como fue la cobertura de la final del Atlas, al día siguiente agarras carretera y te vas a cubrir a Chivas en pretemporada, pues fue desgastante, pesado. El torneo siguiente pasó exactamente igual. Cuando regresamos de Pachuca tuve la gran fortuna y la dicha de haber cubierto esa final al ras de cancha para Claro Sports. En el momento en que levantan el trofeo, yo estaba con se me caían las lágrimas. Era mi primer campeonato, mis primeros dos campeonatos. Te tomas el avión de regreso, llegas el lunes a la mañana a Guadalajara y otra vez 3 o 4 horas después agarras la maleta y vámonos otra vez a la pretemporada de Chivas a la playa. Pero valió mucho la pena”.

En la misma entrevista señala que en Chivas saben que es un fiel seguidor de Atlas y que en aquellos se vio un club tenso, pero nunca le cortaron las vías de comunicación a pesar de que hubo altibajos. “Obviamente que cuando llegó el bicampeonato de Atlas para el entorno inmediato del club, para los jugadores, imagínate la presión que se le vino. No han sido años sencillos para la administración de Guadalajara, para las plantillas. En estos últimos años les ha tocado ver el tricampeonato de América y el bicampeonato del Atlas. Eso pone tensa a la gente ahí dentro”, reconoció.

Y añadió: “El personal de comunicación, que con ese siempre de repente ha habido altibajos, pero generalmente ha habido una muy buena relación, y sí venía ahí de repente que la bromita, que el cotorreo. Siempre va a prevalecer ese tipo de cuestiones. Acá en Guadalajara con la afición se empezó a generar el mame de que hay un grupo de periodistas comunicadores que forman el grupo que se le llama la prensa tapatlista, que estamos ahí en el entorno de Chivas. A la gente de Chivas no le parece que haya periodistas afines a otro equipo, pero que cubran el suyo. Eso te empieza a generar cierta fricción, te empiezan a cargar la mano en redes. Por eso siempre dejo en claro que una cosa es mi trabajo, el cual siempre voy a tratar de hacerlo de la manera más profesional posible, y otra cosa es mi afición, y jamás voy a revolver a mezclar una con otra”.

Chema Garrido quiere a Chivas campeón

En la misma línea Chema Garrido señala que la afición de Chivas es muy respetuosa y que le cargan la mano en redes sociales. A su vez, comenta que quiere que al Guadalajara le vaya bien porque de eso depende su trabajo.

“De frente no. De frente, cuando te enfrentas, la gente es muy respetuosa. De los dos lados, de Chivas y de Atlas. En redes sí te llueven insultos de todo tipo. Hay gente que le puede gustar o no tu chamba, tu trabajo. Ya cuando se meten a temas personales y demás, uno tiene que aprender a manejarlo. Pero de frente, en el Estadio Akron hasta me piden fotos, imagínate”, reveló.

Aficionado de Chivas le pide fotos a José María Garrido. (Foto: IMAGO7)

Y añadió: “(Que quiere que a Chivas le vaya bien) porque el primer beneficiado, por supuesto, es la afición, pero también es uno porque igual tienes trabajo y del trabajo depende la familia de uno”.

Los inicios y la actualidad de José María Garrido en el periodismo

Por otro lado, Chema Garrido contó que los inicios del periodismo lo tiene claro cuando tenía 2 años al imitar a Fernando Schwartz, pero que en el año 92 con once años se acercó a José Luis Jiménez Castro para saber si podía ayudar con los cables.

“Los inicios sí los tengo bastante claros y bastante detectados. Cuando era muy chico me pasaba tuve problemas psicomotrices desde la infancia, desde muy pequeño. No podía hablar, no sabía, no me salían las palabras. Pero mis padres cuentan que en esa época, antes de cumplir uno o 2 años, me sentaba frente a la tele, clavaba un cepillo, y mirando el noticiero empezaba a balbucear las noticias. Tuve la oportunidad de platicar hace poco tiempo con Fernando Schwartz, a quien yo miraba, y que era él quien daba la información deportiva en el noticiero 24 horas de la tarde. Tengo detectado ese momento como el verdadero inicio del recorrido.

Después, en el año 92, en Guadalajara hubo un suceso muy lamentable, el de las explosiones del 22 de abril, que causó miles de muertes. Un mes después hubo una misa masiva donde estaba un reportero, José Luis Jiménez Castro. Ese día, cuando terminó la misa, me acerco y le digo: ‘Oye, ¿no necesitas alguien que te ayude a cargar tus cosas, a cargar los cables, lo que sea?’. Él voltea y dice: ‘Sí, pero ¿quién?’ ‘Pues yo’. En esa época tenía 11 años. Desde ahí empezó el camino. Ya me fueron derivando a programas de radio con orientación infantil. Después, por ahí de los 12, poco a poco, picando piedra, empecé a meterme en el tema deportivo. Obviamente hubo lapsos intermedios donde me dedicaba un poco más a la escuela, pero ese es el inicio como tal”.

Sus tareas como periodistas, gráfico, radio o televisión, siempre estuvieron orientadas con el futbol y sus inicios fueron sin pagas. Sin embargo, todo cambio cuando 2003 comenzó a ganar dinero y desde allí comenzó a colaborar en el Diario Ovaciones, luego El Tren y por último El Informador.

“Otro de los que también me dio una gran oportunidad en la radio fue Héctor Huerta (panelista de ESPN y padre de César Huerta). Con Héctor tengo una gran relación. Se lo he dicho personalmente a él y a David Medrano: para mí ellos dos son mis padres periodísticos, porque es de quienes más he aprendido sobre cómo reportear, cómo trabajar, cómo hacer radio, cómo investigar, cómo buscar fuentes, cuestiones de ética, todo ese tipo de cuestiones. El primero que me da oportunidad en radio seria, ese salto de dejar la radio infantil hacia algo más serio, fue Héctor Huerta en su programa Súper Polémica que tenía acá en Guadalajara. A partir de ahí empieza el camino ya más buscando oportunidades”, reveló.

La actualidad lo tiene como uno de los principales insiders de Chivas, pero con cuatro proyectos en YouTube: Futbol con Cerebro, el Podcast de Chema Garrido, el Podcast Rojinegro y Legión Tapatía. Sin embargo, fue con la ayuda de Jesús Bernal con quien comenzó encontrar el camino correcto para ser uno de los periodistas a seguir sobre todo lo que sucede sobre el Rebaño Sagrado.

“Cuando arranco el proyecto de Fútbol con Cerebro, la intención era hacer videos más atemporales sobre destacar momentos importantes del fútbol mexicano. De hecho, el primer video que hago es un resumen del camino de Matías Almeyda en su paso por Chivas. Para ser el primer video no le fue nada mal, tuvo como 100 vistas. También era la intención de empezar a meterle en la parte táctica, ¿por qué cayó este gol?. Por ahí no encontré mucha respuesta y después platicando con Jesús me dice: ‘Hay que saber explotar lo que nosotros sabemos hacer, que es traer información de Chivas, las noticias de las Chivas’”, recordó Chema.