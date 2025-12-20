Este sábado 20 de diciembre llegó a su fin la etapa de Isaac Brizuela como futbolista del Club Deportivo Guadalajara, después de que la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivanmente, determinaran no renovar su contrato.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado“, se lee en el comunicado que compartió Chivas en redes sociales.

“Desde que llegó en el Clausura 2015, el ‘Cone’ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados“, agregaron.

La emotiva despedida a Isaac Brizuela.

¿Cuántos títulos ganó Isaác Brizuela tras 11 años en Chivas?

El “Conejo” Brizuela estuvo una vida en el Club Deportivo Guadalajara, pero solo puede presumir de un título de Liga MX del Torneo Clausura 2017, aunque también logró otros como dos Copas MX, una Supercopa y una Concachampions.

“Queremos agradecerle profundamente por haber sido parte de varios episodios gloriosos en la historia del club, por el compromiso que mostró cada día y por ser un referente de los valores de Chivas dentro y fuera del campo de juego”, finalizó Chivas el comunicado.

Cabe mencionar que el exjugador de los Diablos Rojos del Toluca disputó 338 partidos con la camiseta del Club Deportivo Guadalajara, dejando un registro individual de 25 goles y 27 asistencias.