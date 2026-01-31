Mazatlán FC atraviesa una larga sequía de triunfos sin importar si juega como local o visitante y para la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 tendrá una prueba mayúscula al recibir al Club Deportivo Guadalajara, un rival que Sergio Bueno espera vencer.

“Sabemos que Chivas es el siguiente adversario, que domina bien el funcionamiento y tendremos toda la semana para preparar el partido, un rival que, en sus condiciones nos tiene que entusiasmar, entendiendo que, de conseguir una victoria, la repercusión será más fuerte”, mencionó en rueda de prensa.

La visita del Rebaño Sagrado pondrá frente a frente al líder invicto del Torneo Clausura 2026 contra el colero general, que llega a este duelo tras caer 1-0 ante los Rojinegros del Atlas y con la urgencia de cambiar su rumbo.

¿Cuándo será el partido entre Mazatlán FC y Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC chocarán en el inicio de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Dicho compromiso será este viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto, con arranque programado a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y transmisión a cargo de Azteca Deportes.

Cabe mencionar que Chivas se ubica en la primera posición de la tabla general con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas, mientras que el equipo de Sergio Bueno es último con cero unidades.