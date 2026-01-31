Gabriel Milito se mostró mesurado tras el triunfo de Chivas ante Atlético de San Luis, pues dejó claro en rueda de prensa que el liderato no es un objetivo inmediato para su proyecto y que, en este momento de la campaña, no representa algo determinante.

“Lo del liderato es anecdótico en estos momentos para mí porque no define absolutamente nada“, dijo el argentino, quien insistió en que el enfoque del Club Deportivo Guadalajara no está en la posición en la tabla, sino en la construcción de un funcionamiento sólido que pueda sostenerse a lo largo del campeonato.

Asimismo, el estratega rojiblanco explicó que, desde la pretemporada, el cuerpo técnico y el plantel coincidieron en la importancia de iniciar el certamen sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

“Así lo hemos hablando durante el tiempo que estuvimos juntos en la pretemporada, una vez que cerramos el plantel, la importancia de ganar siempre o intentar ganar siempre, pero sobre todo el comienzo tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y además había que hacerlo de una forma no de casualidad sino con argumentos y esos argumentos el equipo los tiene”, finalizó.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado derrotó 2-3 al Atlético de San Luis, dentro de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 con goles de Richard Ledezma, Armando González y Daniel Aguirre.

¿Quién será el próximo rival de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo rival del Club Deportivo Guadalajara será Mazatlán FC, como parte de la Jornada 5 a disputarse en la cancha del Estadio El Encanto el viernes 6 de febrero, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Azteca Deportes.