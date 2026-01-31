Luego de la cuarta victoria consecutiva del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, David Faitelson llenó de elogios al equipo de Gabriel Milito y destacó también el gran momento de Armando “Hormiga” González.

“El mejor momento del Guadalajara en mucho tiempo… Milito ha logrado un equipo compacto que sabe a lo que juega“, escribió en X el polémico periodista de TUDN.

“Tiene, además, un goleador “en fuego” como Armando González. Que Chivas ande en gracia es bueno para el futbol mexicano”, agregó David Faitelson.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se impuso 2-3 al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Libertad Financiera con goles de Richard Ledezma, “Hormiga” González y Daniel Aguirre.

Los elogios de David Faitelson a Chivas.

Gracias a este resultado, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene una semana más en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026, pero ahora con 12 unidades, producto de cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo compromiso de nuestras Chivas será ante Mazatlán FC, dentro de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio El Encanto el viernes 6 de febrero, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.