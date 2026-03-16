A falta de un comunicado oficial, Javier Gandolfi es nuevo entrenador del Club León, luego de la renuncia de Ignacio Ambriz en rueda de prensa tras perder ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el estratega argentino viajará en las próximas horas a León para firmar su contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2026.

No obstante, no dirigirá el partido pendiente de este miércoles 18 de marzo frente al Club Deportivo Guadalajara, así que todo parece indicar que será Alejandro Corona quien esté en el banquillo.

Javier Gandolfi será nuevo técnico del León.

¿Cuánto podría cobrar Javier Gandolfi como técnico de León?

Es probable que la directiva de la “Fiera” le haya ofrecido a Javier Gandolfi un sueldo cercano al que tenía Ignacio Ambriz. Con información de Paco Montes, “Nacho” percibía en el conjunto “Esmeralda” un sueldo de aproximadamente 40 millones de pesos al año.

Más o menos esto podría estar recibiendo el timonel argentino, ocho millones más de lo que gana Gabriel Milito en Chivas, pues según Héctor Huerta, gana 32 millones de pesos al año.