La Liga MX dio a conocer la designación arbitral para el partido entre el Club Deportivo Guadalajaray el Club León, como parte de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio Akron.

El encargado de impartir justicia en este encuentro será Jorge Camacho, quien tendrá la responsabilidad de llevar las acciones donde Chivas buscará imponerse a los “Esmeraldas” para recuperar el liderato de la tabla general.

El silbante estará acompañado por Enríque Martínez y Óscar Castro, como asistente uno y dos, mientras que Guillermo Pacheco fungirá en el cotejo como cuarto oficial.

El Rebaño Sagrado llega a este duelo luego de vencer 3-0 a Santos Laguna, dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, mientras que la “Fiera” fue goleado 0-3 por los Xolos de Tijuana.

Chivas ya se prepara para enfrentar al Club León.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y León?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club León, correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.

Cabe mencionar que Chivas se ubica en la tercera posición de la tabla general con 24 unidades, producto de ocho victorias y dos derrotas, mientras que la “Fiera” es antepenúltimo en la clasificación con 10 puntos, consecuencia de tres triunfos, una igualada y seis descalabros.