El Club Deportivo Guadalajaraya se encuentra preparando el partido pendiente ante el Club León, luego de imponerse 3-0 a Santos Laguna, dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Para el duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron, todo apunta a que Gabriel Milito repetiría la mayor parte de su alineación. Sin embargo, no podrá contar con Richard Ledezma, quien acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir un partido de suspensión, siendo Miguel Gómez el que salga en su lugar.

En estos momentos, Chivas se ubica en la tercera posición de la tabla con 24 unidades, producto de ocho victorias y dos derrotas, a solo dos puntos del líder, Cruz Azul, que dejó escapar unidades en su último compromiso frente a Pumas.

¿Cuál sería la alineación de Chivas frente al Club León?

El Club Deportivo Guadalajara saldría con: Raúl Rangel, Miguel Gómez, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.

Cabe mencionar que dicho enfrentamiento se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.