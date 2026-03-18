Brian Gutiérrez es uno de los futbolistas más talentosos que tiene Chivas en su plantel y así lo ha demostrado desde que llegó al redil como refuerzo para el Clausura 2026, logrando anotar su primer gol con el Rebaño en el contundente triunfo sobre el Club León.

El mediocampista mexico-estadounidense pasó de titular indiscutible a suplente con Gabriel Milito, por lo que trató de aprovechar al máximo la oportunidad que recibió frente a La Fiera, marcando un golazo que abrió paso a la goleada.

Es por eso que al término del partido, Guti no pudo ocultar su felicidad por el triunfo y por su primera diana como elemento del Guadalajara, revelando que tenía un presentimiento de que anotaría y así se lo compartió a su padre, quien fue el que le inculcó el amor por los colores rojiblancos.

“Un sueño para mi y para mi familia. Hablé con mi papá antes del juego y le dije que este partido creía que iba a meter gol y se dio“, explicó el mediocampista al término del partido en palabras para Amazon Prime.

Con respecto al rendimiento del Guadalajara, el mediocampista se deshizo en elogios para sus compañeros, destacando el buen nivel que tienen y el compromiso que hay de parte de todos los futbolistas, incluyendo a los suplentes.

“Muy contento, es fácil jugar con estos jugadores, con este plantel. Creo que todos estamos en buenos momentos y se ve el grupo dentro del campo. Ahí estamos en el liderato.

“El que va a jugar, va a dar lo máximo. Todos estamos listos si nos toca iniciar o si nos toca salir a la banca. Todos tenemos el mismo objetivo de meter y de ganar”, concluyó el mexico-estadounidense.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.