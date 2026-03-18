Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de toda la Liga MX, por lo que no cualquier futbolista es capaz de soportar con el peso de la camiseta rojiblanca, aunque en muchas ocasiones son los propios canteranos los que no pueden trascender en el redil, tal y como le sucedió a Fernando Beltrán.

El Nene salió de la cantera rojiblanca y se convirtió en uno de los consentidos; sin embargo, con el paso de los años y la falta de consolidación, la paciencia de los seguidores se agotó y así se lo hicieron saber en su regreso al Estadio Akron, ahora con la camiseta del Club León.

Desde que el mediocampista de La Fiera saltó al campo al ingresar de cambio en la parte complementaria, la afición de inmediato lo abucheó y le silbó, repitiendo dicha acción en cada oportunidad en que se encontró con el balón, demostrando que ya no es bien recibido en el redil.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.