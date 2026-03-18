Chivas está dominando el Clausura 2026 gracias al poderoso nivel que presume el equipo rojiblanco en la Liga MX, en donde el Club León se está convirtiendo en la nueva víctima, en donde el triunfo lo coronó Santiago Sandoval con un golazo que acercó a los tapatíos al liderato general.

El juvenil que estaba teniendo menos oportunidades de jugar en este semestre, se le abrió la puerta debido a la suspensión de Richard Ledezma, por lo que Gabriel Milito decidió colocarlo como carrilero por derecha, en donde demostró un gran rendimiento el canterano.

En el arranque del segundo tiempo, Santi Sandoval recibió el balón, controló y sacó un zurdazo preciso para colocar la redonda en el ángulo de la portería, encaminando al chiverío a una nueva victoria en el torneo local.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.