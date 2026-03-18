Chivas es una maquinaría ofensiva que suele poner en serios predicamentos a todos los rivales a los que enfrenta, debido a su velocidad e intensidad para atacar, en donde Armando González cometió una terrible pifia en el duelo contra el Club León.

Alrededor del minuto 10 de juego, la Hormiga se avivó y ganó la posición con el cuerpo para dejar fuera de la jugada a Sebastián Vegas, perfilándose hacia la portería esmeralda y sacando un disparo cruzado.

Sin embargo, la jugada no logró trascender debido a que el delantero impactó mal la redonda y logró ser atajada por el portero Óscar García, quien tuvo un arranque de partido muy complicado, en donde fue exigido al máximo en varias ocasiones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.