Chivas Femenil está listo para arrancar su participación en la Liguilla del Clausura 2026 y rápidamente deberá emplearse a fondo cuando se enfrente al Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final, en una serie que apunta a estar lleno de emociones.

La realidad es que el Guadalajara no vive su mejor momento futbolístico y prueba de ello fue el gris cierre de fase regular que registraron, por lo que se quedaron en el quinto lugar general, por lo que deberán disputar el primer episodio en el Estadio Jalisco y la Vuelta en el Estadio Hidalgo.

Hay que recordar que el chiverío femenil necesita ganar en el global, ya que cualquier empate le da el pase a la escuadra de las Tuzas, precisamente por su mejor posición en la tabla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Pachuca por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El primer episodio de la serie de Cuartos de Final entre Guadalajara y Pachuca se disputará el próximo jueves 30 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Pachuca del Clausura 2026?

El choque entre las rojiblancas y las hidalguenses será transmitido por la señal de Amazon Prime, Fox One y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.