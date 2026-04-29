Las últimas 48 horas para el Guadalajara han sido de mucha angustia debido a que la Selección Mexicana abrió la puerta y se llevó a las principales joyas del equipo de Gabriel Milito. En medio de las bajas por el Tri y la lesión de Daniel Aguirre, Diego Ivey, periodista que cubre el día a día de Chivas, reveló que José Castillo estará disponible para enfrentar a Tigres en la Liguilla del Clausura 2026.

Sin dudas la afición recibió un golpe importante cuando se confirmó que el Rebaño Sagrado iba a enfrentar a un Tigres que no tendrá bajas por la preparación que realizará Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026. La única buena noticia en medio de este contexto es que el equipo de Gabriel Milito contará con la ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.

El próximo sábado Chivas enfrentará a Tigres con las ausencias de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Luis Romo por la Selección Mexicana, mientras que Daniel Aguirre no será tenido en cuenta por lesión. Sin embargo, Diego Ivey reportó que José Castillo podrá ser elegible para jugar en Nuevo León.

José Castillo volverá a ser elegible para jugar con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“DE REGRESO. José Castillo superó molestias en la pantorrilla y será elegible en el Chivas vs. Tigres. Inclusive, pudo entrar en la convocatoria ante Puebla (estuvo convocado), pero decidieron guardarlo para la Liguilla”, escribió el periodista de ESPN. Todo indica que el Guadalajara también podrá contar con Ángel Sepúlveda.

¿Cuál sería la alineación de Chivas para enfrentar a Tigres?

Teniendo en cuenta las bajas por la Selección Mexicana y lesionado, el Guadalajara de Gabriel Milito saldría con la siguiente alineación: en la portería Óscar Whalley; en defensa Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias y Bryan González; en el medio Efraín Álvarez, Omar Govea, Fernando González y Santiago Sandoval; en el ataque Ángel Sepúlveda.