Chivas se prepara para enfrentar a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 en el Volcán. En medio de este contexto y con una sangría de bajas en el equipo para la Fiesta Grande, Érick Gutiérrez volvió a ser noticia debido a que lanzó un nuevo guiño en redes sociales al señalar, implícitamente, que está disponible si Gabriel Milito lo necesita porque entrenó en Verde Valle.

El Guadalajara tiene 15 días de alta tensión porque disputará una llave muy complicada sin cinco piezas claves que fueron llamadas a la Selección Mexicana. Enfrente estará un rival que no tendrá ausencias, por lo que va a mantener una plantilla completa con una serie de variables que a todo club le gustaría tener.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cómo va a reemplazar Gabriel Milito las bajas que tendrá Chivas. En medio de este contexto, Érick Gutiérrez volvió a romper el silencio en redes sociales ya que publicó una fotografía en Verde Valle en Instagram con el siguiente mensaje: “A entrenar”. De fondo se ve los jugadores de fuerzas básicas con los que va a entrenar.

Érick Gutiérrez es aún jugador de Chivas.

Sin dudas un claro mensaje hacia la afición y al interior del Guadalajara dando a entender que él esta disponible ante la gran cantidad de bajas que hay y que si no lo utilizan es por culpa del entrenador. Cabe destacar que ayer dio otro mensaje al señalar que faltaba poco su regreso a los campos de juego y lo hacía con una fotografía con la playera rojiblanca.

La postura de Gabriel Milito con Érick Gutiérrez

Tras la goleada de Chivas ante Puebla, Gabriel Milito fue contundente con el futuro de Érick Gutiérrez al señalar que no entran planes porque su plantilla la tiene definida desde la temporada en Isla Navidad. “No. Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”, comentó el sábado 18 de abril. Y agregó: “Nosotros tenemos el plantel conformado y son los que iniciamos la pretemporada y con esos mismos jugadores son los que vamos a terminar”.