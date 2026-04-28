Chivas ya se encuentra preparando todo para el arranque de la Liguilla, pero hay un tema que acaparó por completo los reflectores del fútbol mexicano este lunes 27 de abril: la lista de Javier Aguirre para su concentración extraordinaria rumbo al Mundial. Dicho listado finalmente se dio a conocer la mañana de este martes, generando varias sorpresas relacionadas con futbolistas del Guadalajara que estaban en el radar del cuerpo técnico nacional.

Javier Aguirre convocó a cinco jugadores de Chivas, Ledezma quedó fuera

En la lista publicada la mañana de este martes aparecen cinco futbolistas de Chivas que tendrían su lugar asegurado rumbo al Mundial: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, las grandes sorpresas fueron la ausencia de Richard Ledezma, quien parecía tener altas probabilidades de ser considerado, y también la inclusión de Luis Romo, quien en semanas recientes parecía haber perdido terreno dentro de las preferencias del propio Javier Aguirre.

Gabriel Milito con varias dudas y descartados para la Liguilla

Con la Liguilla iniciando este mismo fin de semana, Gabriel Milito tuvo que trabajar este lunes con un plantel incompleto, ya considerando las ausencias por convocatoria nacional. Hasta ahora, se sabe que habrá cinco jugadores descartados para la Liguilla debido a su participación con la Selección Mexicana, además de que todavía existen dudas respecto a la condición física de Daniel Aguirre. Por otro lado, quienes sí podrían reaparecer son Ángel Sepúlveda y José Castillo, aunque aún se espera la confirmación oficial del cuerpo médico del club.

Confirmadas las fechas y horarios para la serie entre Chivas y Tigres en los cuartos de final

También ya quedaron definidas las fechas para la serie de Cuartos de Final entre Guadalajara y Tigres, la cual se disputará en fines de semana debido a que entre semana Tigres y Toluca tendrán actividad en la Concachampions. De esta forma, el partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde el Rebaño buscará definir la eliminatoria ante su afición.

Efraín Álvarez tomará un rol más protagónico debido a la baja de Roberto Alvarado por Selección

Ante la ausencia de Roberto Alvarado por su convocatoria con la Selección Mexicana, Efraín Álvarez apunta a tomar un papel mucho más protagónico en el esquema ofensivo del Guadalajara. El atacante podría mantenerse jugando por la banda izquierda, como lo ha hecho en las últimas jornadas, o incluso cambiar al sector derecho, posición que domina desde su etapa previa en el fútbol mexicano. Otra alternativa que ha sido probada por Gabriel Milito durante el torneo es utilizarlo como mediapunta, colocándolo detrás de los delanteros para aprovechar su creatividad y visión de juego.