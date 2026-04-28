En entrevista con FOX, Raúl Rangel se refirió a la posibilidad de salir de Club Deportivo Guadalajara en un futuro cercano con la intención de perseguir su sueño de jugar del otro lado del charco.

El guardameta mexicano reconoció que emigrar al Viejo Continente es una meta que mantiene firme, aunque por ahora no existe una oferta concreta que encamine su salida.

“Yo trato de estar concentrado en lo que es Selección y Chivas, yo me entero de muy poco a menos de que sea algo muy serio“, mencionó.

¿Cuál es el sueño del Tala Rangel con Chivas?

En dicha plática, Raúl Rangel fue claro al señalar que uno de sus grandes objetivos es coronarse en la Liga MX con Club Deportivo Guadalajara, aunque reconoce que ese logro podría no concretarse pronto.

“Mi idea y mi sueño es ser campeón con Chivas, ya sea antes o después de Europa, no me quiero cerrar y decir antes y dejar ir oportunidades”, concluyó.

Cabe mencionar que el guardamete del Rebaño Sagrado tiene ahora la mirada puesta en la Copa del Mundo, donde aspira a ganarse un lugar como titular con la Selección Mexicana.