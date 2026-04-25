Este sábado 25 de abril, las Chivas de Guadalajara recibirán a los Xolos de Tijuana en el encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado quiere terminar como líder de la fase regular para llegar con todo a la Liguilla, pero además de esto, también puede ser una noche emotiva ante la posibilidad de que Armando González y Raúl Rangel disputen su último partido vestidos de rojiblancos.

Es un hecho que la Hormiga y el Tala romperán filas con el Rebaño para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana, la cual dará inicio el próximo 6 de mayo, por lo que no estarán disponibles para jugar la Liguilla con Chivas. Pero sumado a esto, los dos elementos despiertan interés en el futbol europeo, por lo que podrían ser transferidos después del Mundial.

Tanto Armando González como Raúl Rangel son canteranos formados en Verde Valle y apuntan a una posible venta al exterior una vez termine el Clausura 2026 y su participación en la Copa del Mundo. De hecho, ya hubo clubes que preguntaron condiciones por ellos: CSKA Moscú quiso llevarse a la Hormiga con una oferta millonaria, mientras que Copenhague, Sporting Lisboa y Feyenoord han consultado por el Tala.

A la espera de lo que pase con el Rebaño en la Liga MX y con ambos jugadores en el Mundial, no sería de sorprender que todos los rumores y supuestos intereses se trasladen a algo más formal en el próximo mercado. En ese caso, y aunque hoy el foco esté puesto en el liderato, los dos canteranos podrían despedirse con la playera rojiblanca esta noche en el Akron.

¿Qué dijeron Tala Rangel y la Hormiga González sobre sus posibles ventas a Europa?

En una reciente entrevista con ESPN, el propio Tala Rangel no escondió su sueño de jugar en el exterior: “Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa. Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr”.

Por su parte, la Hormiga González también se refirió a una posible transferencia: “Sí, es uno de mis objetivos. Siento que está a corto plazo. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día”, dijo a Fox Sports.