Armando González llega a la última jornada del Clausura 2026 en una situación muy similar a la del torneo pasado, cuando también arribó a la fecha final a un solo gol del líder de goleo. En esta ocasión, la historia se repite, pues está a solo una anotación del primer lugar y con altas posibilidades de alcanzarlo o incluso superarlo, aunque enfrente tendrá a un rival directo como Joao Pedro, quien también buscará cerrar el torneo con una actuación contundente.

Y es que en esta jornada ambos delanteros tendrán enfrente a rivales que podrían complicar el panorama. Chivas recibirá a unos Xolos que marchan en la novena posición y que todavía pelean por su boleto a la Liguilla, motivo por el cual jugarán el partido con máxima intensidad. De momento, la diferencia de goles es lo que los mantiene fuera de los ocho primeros, por lo que la prioridad de los fronterizos será defender con orden y evitar cualquier peligro que comprometa sus aspiraciones.

Joao Pedro elogió a Armando González

Aun así, jugar como visitante no ha sido el escenario más cómodo para Tijuana, ya que en ocho partidos fuera de casa suman tres victorias, dos empates y tres derrotas, además de haber recibido 11 goles en esos encuentros. Esta cifra contrasta con el poder ofensivo de local del Guadalajara, que anotó 20 goles en los siete partidos que disputó como local durante el torneo, lo que abre la puerta a que el delantero rojiblanco tenga oportunidades claras frente al arco.

Por otro lado, el Atlético de San Luis de Joao Pedro visitará a Juárez en un duelo sin presión clasificatoria, ya que ninguno de los dos equipos tiene posibilidades de acceder a la Liguilla. Este contexto podría favorecer al atacante brasileño, especialmente considerando que Juárez ha mostrado una defensa frágil en casa, permitiendo 13 anotaciones en siete partidos como local, escenario que podría convertirse en una oportunidad ideal para que aumente su cuota goleadora.

Armando González podría jugar menos minutos en el partido contra Xolos, como ocurrió con Necaxa

En el plano individual, otra posible desventaja para Armando González es la gestión de minutos que ha venido aplicando Gabriel Milito, pensando en la Liguilla y en los jugadores que estarán disponibles en esa fase. Existe la posibilidad de que la Hormiga sea sustituido alrededor del minuto 60, tal como ocurrió en el partido ante Necaxa a media semana, donde salió de cambio sin poder hacerse presente en el marcador.