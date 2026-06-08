La posición de Armando González en la delantera del TRI ya fue revelada y muchos no esperaban este resultado.

La competencia en la delantera de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 continúa generando debate entre aficionados y analistas, a pocos días de enfrentar a Sudáfrica.

De acuerdo con información revelada por Claro Sports, Raúl Jiménez se mantiene como la principal referencia ofensiva del TRI y sería actualmente el delantero titular en la Copa del Mundo.

Detrás de él, para sorpresa de muchos aparece Guillermo “Memote” Martínez como la segunda alternativa, mientras que Santiago Giménez ocuparía el tercer escalón dentro de la jerarquía de atacantes.

Malas noticias para Armando González

Desafortunadamente, Armando González figura como la última opción dentro del listado de Javier Aguirre, cuando algunos analistas lo colocaban como el segundo artillero de la Selección Mexicana para la próxima fiesta del futbol.

Sin embargo, su situación cambió en los dos más recientes partidos amistosos del TRI, en los que no tuvo participación, mientras que el elemento de Pumas aprovechó la oportunidad para escalar posiciones dentro de la competencia.