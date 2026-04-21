En la recta final del Torneo Clausura 2026, la disputa por el título de goleo vive uno de sus capítulos más atractivos. Joao Pedro y Armando González comparten la cima con 12 anotaciones cada uno, a falta de dos jornadas para que concluya la Fase Regular.

En medio de esa competencia directa, el delantero brasileño sorprendió al referirse con elogios hacia el canterano del Club Deportivo Guadalajara, destacando su impacto en el campeonato.

Durante una dinámica con ESPN, Joao Pedro fue cuestionado sobre qué atacantes considera que están a su nivel dentro de la Liga MX. En la conversación surgieron nombres como Juninho, Diber Cambindo, Nicolás Ibáñez, Juan Brunetta, Salomón Rondón, Paulinho y Armando González.

¿Qué dijo Joao Pedro de Armando González?

En dicha dinámica, Joao Pedro no dudó en elogiar lo hecho por la “Hormiga” González: “Obvio, goleador del campeonato, goleador del último campeonato, un chavo que tiene un futuro muy prometedor”, mencionó.

Así, mientras la tabla de goleo sigue sin definirse, la rivalidad entre Joao Pedro y Armando González se desarrolla en un ambiente de reconocimiento mutuo, de manera que más allá de quién termine como máximo anotador, ambos delanteros han dejado huella en el balompié azteca.