Sin dudas la Chivas de Gabriel Milito no paran de dar de qué hablar en el Clausura 2026 debido a que no solo es líder, sino que además no para de anotar goles con Armando González como goleador del campeonato. De lo que nadie habla es que Bryan González es uno de los líderes de asistencia en la Liga MX.

El momento del Cotorro es grandioso porque ni bien se puso la playera rojiblanca comenzó a marcar la diferencia en un equipo que había perdido a Mateo Chávez. Su gran nivel lo llevaron a que forme parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, quien finalmente lo cortó de la lista final para el Mundial 2026.

El Clausura 2026 mantiene a Bryan González como un elemento clave de las Chivas de Gabriel Milito porque es titular indiscutido. A su vez, no solo lleva anotados tres goles en este torneo, doblete ante Puebla, sino que además es líder de asistencia con cuatro pases de gol junto a otros nueve jugadores de la Liga MX. Sin dudas un crack que tranquilamente podría ser considerado para jugar la Copa del Mundo.

Bryan González es líder de asistencia en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Tabla de asistencia del Clausura 2026

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Actualmente Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con doce goles junto a Joao Pedro de Atlético de San Luis. Detrás de Hormiga se encuentran Ángel Sepúlveda, Daniel Aguirre y Bryan González con tres anotaciones cada uno.

¿Cuántos puntos necesita Chivas para ser superlíder en el Clausura 2026?

Chivas se ubica en la primera posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX con 34 a puntos, a cuatro de Pachuca. Para cerrar como superlíder del torneo el Rebaño Sagrado necesita sumar cuatro de los últimos seis puntos que hay en juego y no depender de ningún otro resultado.