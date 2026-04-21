Mientras Chivas es líder y goza de un enorme futbol, América pelea por no caer fuera de la Liguilla del Clausura 2026 y esta noche enfrenta a León en un partido clave. En la previa al partido, Fernando Beltrán, exjugador rojiblanco, confirmó lo que todo el Guadalajara piensa del equipo de André Jardine al señalar que es débil.

No hay dudas de que la actualidad de la Liga MX es marcada bajo el ritmo del equipo de Gabriel Milito. A diferencia del conjunto azulcrema, el Guadalajara se ubica líder en solitario con 34 puntos, se clasificó a la Concachampions 2027 y busca romper la sequía de campeonatos en este torneo.

En medio de este contexto, Fernando Beltrán, exjugador de Chivas, enfrentará a América junto a León por la jornada 16 del Clausura 2026. En la previa al partido el mediocampista señaló que las Águilas hoy son un equipo débil y que hay que atacarlos.

Fernando Beltrán enfrentará a América con la playera de León. (Foto: IMAGO7)

“Es momento de atacar. Cuando lo ves así, cuando lo ves un poco débil, cuando lo ves un poco mal, creo que es el momento donde uno tiene que atacar y tiene que matar, o sea, en el sentido de que vamos a tenerlos aquí en nuestra casa igual“, comentó el Nene en los micrófonos de Fox Sports.

Y agregó: “Ver un América así es cuando más lo quieres atacar, porque lo ves débil. O sea, lo ves un poco destanteado, lo ves un poco mal”, pero reconoció que tampoco pueden confiarse, sobre todo porque el club de Coapa no deja de ser un rival complicado con una plantilla fuerte”.

¿Cómo marcha Chivas y América en el Clausura 2026?

Como decíamos, Chivas se ubica en la primera posición de la tabla general de posiciones con 34 puntos en el Clausura 2026. Por su parte América es sexto con 22 y puede quedarse fuera de la Liguilla sí no suma en los próximos encuentros.