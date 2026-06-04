El exentrenador de Chivas y actual seleccionador de Serbia destacó el peso que tiene el Rebaño en la Selección Mexicana, elogió el presente de Alexis Vega y Armando González, y se mostró confiado en que el Tri pueda realizar un buen papel en el Mundial 2026.

En la antesala del amistoso entre México y Serbia, Veljko Paunovic volvió a referirse al presente del futbol mexicano y destacó la influencia que ha tenido Chivas en la conformación de la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026. El entrenador serbio, que dejó una huella importante durante su paso por Guadalajara, consideró que el Rebaño ha aportado una base importante al combinado nacional.

“Chivas como base, es una cosa que se hizo bien, con Fernando Hierro, me alegra mucho, hay cinco jugadores de Chivas en la Selección, lo que toca es ser titulares, ser la base de este equipo”, expresó Paunovic durante la conferencia previa al duelo que se disputará este miércoles, en el último ensayo del Tri antes de su debut mundialista.

El estratega también tuvo palabras de reconocimiento para Armando González, delantero al que hizo debutar durante su etapa en el conjunto rojiblanco. “Me alegro muchísimo. Creo que tiene 24 goles en 31 partidos. Nosotros seguimos viendo el futbol mexicano, seguimos las jornadas y mantenemos una conexión muy fuerte. El paso por aquí quedó impreso en mi mente y mi corazón”, afirmó el actual seleccionador de Serbia.

Asimismo, Paunovic elogió el gran momento que atraviesa Alexis Vega, una de las figuras de México rumbo al Mundial. “A Alexis le tengo una grandísima admiración. Estuvimos juntos en Chivas, con momentos buenos y difíciles. Es un grandísimo jugador, lo sigo muchísimo y sé que le está yendo muy bien en Toluca”, señaló sobre el atacante que hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Paunovic ve al Tala Rangel como titular en el Mundial

Por último, al ser consultado sobre la posible titularidad de Raúl Rangel, respondió: “Yo espero que sí, confío en él. La verdad no me meto en los trabajos de mis colegas; los seleccionadores medimos todos los factores con una precisión quirúrgica y eso se lo dejo a su seleccionador”, concluyó Paunovic, quien volverá a encontrarse con el futbol mexicano, aunque esta vez como rival desde el banquillo de Serbia.