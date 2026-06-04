Chivas se encuentra analizando y trabajando en las altas y bajas de cara al Apertura 2026. En ese sentido, una de las posibles salidas que más expectativa ha generado es la de Erick Gutiérrez, quien no disputó ni un solo minuto durante el torneo pasado debido a que no entró en los planes de Gabriel Milito, además de los rumores que apuntan a una relación desgastada entre el futbolista y el entrenador argentino. Por ello, todo parece indicar que su etapa como rojiblanco estaría llegando a su fin.

El futuro de Erick Gutiérrez es incierto

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el posible destino del mediocampista. Y es que todo apunta a que Erick Gutiérrez tendría pie y medio fuera de Chivas y podría terminar jugando con Atlas, uno de los máximos rivales de la institución. Según información compartida por el periodista José María Garrido, los Zorros estarían en condiciones de presentarle una propuesta atractiva y, además, encajaría dentro del proyecto deportivo encabezado por Diego Cocca.

Aunque la versión del citado comunicador se mueve todavía en el terreno de la especulación, también señala que permanecer en Guadalajara sería una alternativa muy conveniente para Gutiérrez y su entorno familiar, ya completamente establecidos en la ciudad. Además, el cambio de equipo podría permitirle recuperar protagonismo y relanzar una carrera que ha pasado más de medio año sin actividad oficial dentro de la cancha.

Por ahora, la operación todavía no ha avanzado a una etapa definitiva. De acuerdo con Garrido, Chivas no ha recibido ninguna oferta formal por Erick Gutiérrez, aunque tampoco desde Atlas se ha negado el interés por incorporarlo. Esa situación mantiene abierta la posibilidad de que el mediocampista termine cambiando de camiseta para defender los colores del rival de la ciudad durante el próximo torneo.

Erick Gutiérrez ya reportó a pretemporada con el Tapatío

Aunque el primer equipo de Chivas iniciará formalmente su pretemporada el próximo 15 de junio, el Tapatío ya comenzó actividades con los exámenes médicos y físicos correspondientes. En el caso de Erick Gutiérrez, al encontrarse entrenando desde hace meses con las filiales rojiblancas, reportó precisamente junto al conjunto de la Liga de Expansión, donde permanecerá mientras se define su futuro.

De esta manera, todo indica que Gutiérrez seguirá trabajando con las Fuerzas Básicas y el Tapatío al menos hasta que se concrete una posible transferencia. Mientras tanto, la directiva rojiblanca continuará explorando alternativas para encontrarle acomodo al futbolista.