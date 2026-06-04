La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del Mundial 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Díez. Se trata de un encuentro especialmente significativo para la afición rojiblanca, ya que marcará el regreso de Veljko Paunović a territorio mexicano, un entrenador que dejó huella en Chivas y que ahora afronta un nuevo reto internacional al frente del conjunto europeo.

Veljko Paunovic y Serbia enfrentarán a México.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Paunović no ocultó la felicidad que le genera volver a México y reencontrarse con personas que fueron importantes durante su etapa en Guadalajara. El estratega serbio habló con cariño sobre el país, recordó de manera positiva su paso por Chivas y destacó la oportunidad de volver a coincidir con amigos y conocidos dentro del futbol mexicano. Sin embargo, también dedicó varios elogios al presente que vive la Selección Mexicana.

El exdirector técnico rojiblanco aseguró que ve al Tri con una base de futbolistas muy interesante y con un proyecto sólido encabezado por Javier Aguirre. Además, destacó que jugar la Copa del Mundo en casa representa una ventaja importante que pocas selecciones tienen, por lo que considera que México cuenta con elementos suficientes para firmar una actuación memorable y competir de gran manera ante su afición.

Por otro lado, Paunović también habló sobre el trabajo que está realizando con Serbia, selección con la que tiene objetivos ambiciosos a mediano plazo. El estratega dejó en claro que una de sus principales metas es clasificar a los serbios al Mundial de 2030, luego de que el combinado europeo se quedara muy cerca de alcanzar el repechaje para la Copa del Mundo que comenzará dentro de apenas una semana.

¿Con qué jugadores de Chivas se reencontrará Veljko Paunović en el México vs Serbia?

A pesar de que la salida de Veljko Paunović de Chivas ocurrió hace relativamente poco tiempo y de que actualmente la Selección Mexicana cuenta con una importante presencia rojiblanca, el único futbolista convocado al Tri que fue dirigido por el serbio en Guadalajara es Roberto Alvarado. El resto de los elementos de Chivas que hoy forman parte del combinado nacional debutaron o se consolidaron después de la salida del estratega, por lo que el Piojo será el único viejo conocido con el que compartirá nuevamente una cancha este jueves.