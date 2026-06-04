La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del Mundial 2026, cuando se enfrente a la Serbia de Veljko Paunovic en un encuentro que genera enorme expectativa entre los aficionados. Y es que todo apunta a que Javier Aguirre utilizará una alineación muy cercana a la que presentará en el debut mundialista, por lo que será una oportunidad clave para conocer el papel que tendrán los jugadores de Chivas dentro del proyecto del Tri.

De momento, el único futbolista rojiblanco que parece tener prácticamente asegurado un lugar en el once inicial es Raúl Rangel. A pesar de los rumores que señalan que Guillermo Ochoa sigue siendo considerado por el cuerpo técnico, el Tala arrancó como titular en los dos encuentros más recientes de la Selección. Eso sí, únicamente disputó el primer tiempo en ambos compromisos, por lo que se espera que ante Serbia tenga una prueba mucho más exigente y con una mayor carga de minutos.

Raúl Rangel se veía como titular en el Mundial.

Además de Rangel, Luis Romo fue el único jugador de Chivas que apareció como titular en el duelo frente a Australia. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Javier Aguirre dejaron abierta la puerta para otros rojiblancos, ya que el propio estratega aseguró que algunos elementos que no iniciaron o ni siquiera tuvieron actividad, como Roberto Alvarado, “no tienen nada que demostrarle”. Esto podría interpretarse como una señal positiva para futbolistas como el Piojo o Brian Gutiérrez de cara al encuentro de esta noche.

¿El México vs Serbia va por TV Abierta?

Sí. Los aficionados podrán seguir el partido completamente gratis a través de la televisión abierta, una excelente noticia para quienes desean acompañar al Tri en su última prueba antes de la Copa del Mundo. El encuentro estará disponible tanto en las señales de Televisa y TV Azteca como en TUDN y ViX Premium, ofreciendo varias alternativas para disfrutar del compromiso.

¿A qué hora juega la Selección Mexicana vs Serbia?

El compromiso entre México y Serbia se disputará este jueves 4 de junio a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México. El escenario será el Nemesio Diez de Toluca, uno de los estadios más emblemáticos del futbol nacional. Eso sí, varias de las televisoras comenzarán su cobertura desde las 7:30 pm con programas especiales, análisis y toda la información previa al último ensayo del Tri antes del arranque del Mundial 2026.