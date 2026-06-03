Raúl Rangel está a solo unos días de saber si será el titular en el Mundial, pero él y su mentalidad ya lo tenían claro.

Raúl Rangel ha vivido durante el último año una intensa competencia por convertirse en el portero titular de la Selección Mexicana. A solo una semana del inicio del Mundial 2026, todo parece indicar que será él quien defienda el arco tricolor en el partido inaugural frente a Sudáfrica. Lo que hoy parece una realidad cercana es el resultado de años de trabajo, paciencia y una enorme confianza en sus propias capacidades, cualidades que le permitieron abrirse paso hasta convertirse en uno de los nombres más importantes del futbol mexicano.

La velocidad con la que ha crecido su carrera resulta sorprendente. Después de todo, Raúl Rangel tiene menos de tres años desde que debutó oficialmente en Primera División con Chivas, algo que ocurrió el 1 de octubre de 2023. Sin embargo, mucho antes de convertirse en figura del Guadalajara o de aparecer regularmente en convocatorias nacionales, el guardameta ya tenía muy claro hasta dónde quería llegar. De hecho, recientemente compartió una anécdota que demuestra que siempre visualizó un futuro muy grande para sí mismo.

Durante una entrevista para Fox Deportes, el Tala recordó una conversación que tuvo con Oswaldo Sánchez y Duilio Davino. En aquella charla, ambos exfutbolistas le preguntaron quién creía que sería el portero titular de México en el Mundial 2026. Aunque dudó unos segundos sobre si debía responder con total sinceridad, terminó diciendo que él mismo se veía defendiendo la portería de la Selección Mexicana en esa Copa del Mundo, una respuesta que provocó risas entre los presentes debido a lo ambicioso que sonaba en ese momento.

Lo más impresionante es que esa conversación ocurrió incluso antes de que debutara en Primera División. Por ello, lo que inicialmente fue tomado como una broma hoy adquiere un significado completamente distinto. Rangel siempre tuvo claro cuál era su objetivo y trabajó con disciplina para acercarse a él paso a paso. Ahora, esa convicción lo tiene muy cerca de cumplir el sueño de saltar a la cancha en el partido inaugural de un Mundial defendiendo los colores de México.

Raúl Rangel confiesa que no siente segura la titularidad en el Mundial

Curiosamente, pese a que todo apunta a que será el elegido por Javier Aguirre para comenzar la Copa del Mundo, el propio portero rojiblanco mantiene la cautela. En esa misma entrevista, Raúl Rangel dejó en claro que no siente asegurada la titularidad y que continúa trabajando diariamente para ganarse el puesto. Por ello, aunque los indicios parecen favorecerlo, la decisión definitiva seguirá dependiendo del cuerpo técnico del Tri, por lo que habrá que esperar hasta el día del debut mundialista para conocer oficialmente quién será el encargado de custodiar el arco mexicano.