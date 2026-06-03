Dentro del entorno rojiblanco existe una enorme expectativa por ver a los futbolistas de Chivas participando en el Mundial 2026. Entre todos ellos, el nombre que más atención genera es el de Raúl Rangel, quien se perfila como el principal candidato para defender la portería de la Selección Mexicana en el debut mundialista. Aunque Javier Aguirre todavía no ha confirmado públicamente quién será su guardameta titular, todo parece indicar que el Tala tiene una gran ventaja de cara al partido del próximo 11 de junio, ilusionando a una afición que lleva meses siguiendo su crecimiento.

Raúl Rangel tiene competencia en Selección Mexicana.

Sin embargo, el propio Vasco ha sido muy claro durante las últimas semanas: nadie tiene garantizado un lugar en el once inicial. El estratega mexicano ha insistido en que la competencia interna sigue abierta y que las decisiones pueden modificarse incluso durante la Copa del Mundo. Por ello, cada partido será una prueba para los futbolistas convocados, incluyendo a Raúl Rangel, quien todavía deberá mantener su nivel para evitar cualquier sorpresa de último momento en beneficio de Guillermo Ochoa o Carlos Acevedo.

Aun así, hay señales que alimentan el optimismo de la afición rojiblanca. La propia cuenta oficial de la Selección Mexicana publicó recientemente un video dedicado a Raúl Rangel, destacando el esfuerzo y la perseverancia que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores porteros del país. El material repasa gran parte de su trayectoria y reconoce el trabajo silencioso que realizó durante años para abrirse paso tanto en Chivas como en el Tri. Además, el video concluye con una frase que rápidamente conectó con los aficionados: “Todos somos Tala, todos somos México”.

De cualquier forma, conocer a Javier Aguirre obliga a mantener la cautela. A lo largo de su carrera ha demostrado que no teme tomar decisiones inesperadas cuando considera que benefician al equipo. Sin embargo, todo apunta a que Raúl Rangel será el encargado de custodiar el arco mexicano durante el Mundial 2026, una situación que podría quedar prácticamente confirmada este jueves cuando México dispute su último partido de preparación frente a Serbia en Toluca.

Solo Alexis Vega y Luis Chávez tienen videos como el de Raúl Rangel

El homenaje realizado por la Selección Mexicana no es un detalle menor. De hecho, Raúl Rangel es el único portero que ha protagonizado uno de estos videos especiales en los que se cuenta la historia personal y deportiva de un futbolista convocado al Mundial. Los otros dos jugadores que también recibieron este reconocimiento fueron Alexis Vega y Luis Chávez, elementos que igualmente apuntan a tener una participación importante durante la Copa del Mundo. Por ello, muchos aficionados interpretan este contenido como una señal adicional de la relevancia que el Tala tiene actualmente dentro del proyecto de Javier Aguirre.