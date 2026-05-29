El portero del Guadalajara contó algo personal, con la que piensa que atrae las buenas vibras para cumplir sus sueños.

Raúl Rangel se ha consolidado como el mejor portero que tiene México, no solamente bajo los tres postes de la Selección Nacional, sino que lo ha hecho semana a semana con Chivas, lo que le ha abierto la puerta a participar en el Mundial 2026.

El Tala destacó desde su debut con el Guadalajara, por lo que recientemente reveló una creencia que tiene para decretar las cosas buenas que le están sucediendo, asegurando que ahora está manifestando que el Tricolor ganará la Copa del Mundo.

“Hay algo que he hecho desde que tengo memoria, eso fue antes de debutar en Primera División. No sé si alguien más lo haga, pero en el espejo, cuando salgo de bañarme queda empañado y ahí escribo lo que quiero que pase. Antes decía: ‘Raúl Rangel, titular con Chivas’ y gracias a Dios se dio.

“Ahora estoy poniendo: ‘México, campeón del Mundial 2026’, como atrayendo esa buena vibra y empezar a creer que eso es posible”, declaró el portero de Chivas en entrevista con Fox Deportes.

¿Por qué México podría ser campeón del mundo según el Tala Rangel?

“Porque se ha demostrado que México le ha ganado a potencias como Alemania, Francia o Italia. Creo que tenemos la cualidad, la habilidad de poder enfrentarnos a ese tipo de rivales y todo deriva en cuanto a la mentalidad, el creer que se puede”, puntualizó.

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.